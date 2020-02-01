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Факти / Відео / Україна

В танкері Delfi, який сів на мілину біля Одеси, можуть бути нафтопродукти – активісти

Мільйон доларів знадобиться аби прибрати танкер Delfi, що сів на мілину на одному з пляжів поблизу Одеси. Принаймні таку суму називають в Облраді.

Крім цього, на утилізацію судна потрібно як мінімум три місяці. Тож якщо не почати цього робити негайно, то можна не встигнути до курортного сезону.

Активісти побоюються, що у судні ще можуть залишатися нафтопродукти, і з потеплінням вони можуть опинитися у морі. Подробиці у сюжеті Анастасії Кожушко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Одесі танкер Делфі зазнав лиха через удари в хвилеріз.

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