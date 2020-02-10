В Украине готовятся закрыть тубдиспансеры: почему и как будут лечить больных
Туберкулез в Украине ежегодно убивает несколько тысяч человек. Сейчас на учете более 30 тыс. больных.
Ежегодно подтверждается 25 тыс. новых случаев. Украина – одна из лидеров в Европе и мире по распространению этой болезни.
Несмотря на это, у нас закрывают тубдиспансеры и спецсанатории, сокращают финансирование. А новая стратегия лечения предусматривает: больных с незаразной формой будут обслуживать семейные врачи.
Почему так – разбиралась Елена Астахова.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что из-за нехватки финансирования черкасские больницы вынуждены экономить на питании.
2020-02-10
Теги: Лікарні, лікування, туберкульозЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.