В Украине готовятся закрыть тубдиспансеры: почему и как будут лечить больных

Туберкулез в Украине ежегодно убивает несколько тысяч человек. Сейчас на учете более 30 тыс. больных.

Ежегодно подтверждается 25 тыс. новых случаев. Украина – одна из лидеров в Европе и мире по распространению этой болезни.

Несмотря на это, у нас закрывают тубдиспансеры и спецсанатории, сокращают финансирование. А новая стратегия лечения предусматривает: больных с незаразной формой будут обслуживать семейные врачи.

Почему так – разбиралась Елена Астахова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что из-за нехватки финансирования черкасские больницы вынуждены экономить на питании.

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