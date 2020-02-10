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В Україні готуються закрити тубдиспансери: чому і як лікуватимуть хворих

Туберкульоз в Україні щороку вбиває кілька тисяч людей. Нині на обліку понад 30 тис. хворих.

Щороку виявляють 25 тис. нових випадків. Україна – одна з лідерів у Європі і світі з поширення цієї недуги.

Попри це, в нас закривають тубдиспансери та спецсанаторії, скорочують фінансування. А нова стратегія лікування передбачає: хворих із незаразною формою обслуговуватимуть сімейні лікарі.

Чому так – розбиралася Олена Астахова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що через брак фінансування черкаські лікарні змушені економити на харчуванні.

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