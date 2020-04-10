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В Україні почали використовувати маски для дайвінгу для порятунку хворих на Covid-19

Простота, безпека і комфорт – за італійським проектом дніпровські волонтери розробили захисну маску. Ця маска одночасно і окуляри, і очисник повітря, що вдихається. Інновація, яка не потребує великих інвестицій, але рятуватиме життя людей.

Працювали над її створенням два тижні. Маску для дайвінгу адаптували під медичну.  З неї вийняли дихальну трубку, а на її місце поставили надрукований на 3D-принтері пластиковий коннектор, а до нього приєднали вірусно-бактеріальний фільтр. Така технологія набула неабиякої популярності в Європі.

Головна перевага маски не лише в її безпечності, а в тому , що використовувати її можуть і самі пацієнти. У разі екстреної необхідності, цю систему можна підключити до апарату штучної вентиляції легень і використовувати для потреб пацієнта з легким ступенем дихальної недостатності.

Забезпечення медиків засобами індивідуального захисту – один з пріоритетів на сьогодні. Понад 50 таких масок вже передали до опорної лікарні . Звідти їх розподілять до решти медзакладів. Загалом, бенефіціари компаній Eastone та Інтерпайп, фонди Віктора і Олени Пінчук вже переказали на боротьбу з епідемією коронавірусу понад 114 млн. грн.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Черкасах чоловік готує антисептик і безкоштовно роздає місцевим жителям.

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