В Україні створили базу українських фільмів – сайт налічує 600 стрічок

В Україні запустили платформу з базою вітчизняних фільмів. Про це розповіла керівниця напряму Кіно Українського інституту Наталія Мовшович у розмові із ведучою Вікна-новини Яною Брензей в рамках телемарафону Єдині новини.

– Основне завдання – показати, які українські стрічки доступні, в яких регіонах, на яких платформах та в яких кінотеатрах, – зауважила гостя студії.

Загалом база налічує 600 фільмів. Її запустили разом із партнерами з Ірландії. На сайті ви можете обрати ваше місцерозташування та знайти усю необхідну інформацію щодо стрічки, яка вас цікавить. Окрім того, на платформі можна знайти посилання на стримінговий сервіс, де ви переглянете фільм онлайн.

– Цей сайт-агрегатор підтягує всі кінострічки, які є на будь-яких стримінгах, – каже Наталія Мовшович.

На платформу можуть перейти навіть люди, які перебувають за кордоном. Гостя зазначила, що головним завданням сервісу є популяризація уявлення про Україну через культуру.

– Наша головна мета, звісно, збільшити доступ до фільмів. Щоб люди бачили, що українське кіно є, воно різноманітне, – зауважила вона.

Також Наталія додала, що важливо це доносити до світу. Бо через пропаганду Росії думають, що українська культура меншовартісна.

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