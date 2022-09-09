Учился пользоваться NLAW по видео в YouTube: как герои из Ирпеня остановили врага

Героически обороняло Ирпень в первые месяцы войны вместе с воинами ВСУ и ТрО — “То самое подразделение”. Туда вошли люди разных профессий, и не всегда с военным опытом.

— Взял NLAW 25 кг один, второй – и 10 км за танком бежит. Танк убегает, он за ним бежит. …Мы в бензовозе лупанули, и в “беху” лупанули, а танк начал убегать за церковью.

Владимир, с позывным Белаз, — профессиональный военный и один из опытнейших среди этих добровольцев. Но и сам многому научился во время обороны Ирпеня – в группе быстрого реагирования пришлось стать “NLAW-щиком”. Короткий инструктаж провели бойцы 80-й бригады, остальное уже позже узнавал из Youtube, рассказывает Владимир.

Часть бойцов подразделения были знакомы раньше и договорились, если начнется большая война – будут вместе защищать Украину. Максим Роенко, инженер по кибер-безопасности, без всякого военного опыта. После освобождения Киевщины Максим вернулся к мирной профессии и готов в любой момент снова взять в руки автомат и вспомнить свое псевдо Мad Мах.

— Я понимаю, что я не военный человек. Может, где-то там в какой-то степени я был и обузой для подразделения. Но я делал то, что мог делать. Где-то поехать, где-то провести, где-то еще что-то. Я понимал, что у меня нет настолько тех навыков, чтобы идти дальше воевать.

Еще один Максим, с позывным Банзай, до 24 февраля был частным предпринимателем в Ирпене. Но у мужчины был опыт военной службы, он активно занимался спортом, записался в терроборону, а за день до начала полномасштабной войны купил охотничий нарезной карабин М-4. Он вывез семью на запад Украины, и, несмотря на уговоры родных остаться, вернулся к собратьям.

— Нужно, говорю, первое [защитить] Киев. Это их стратегическая цель №1 на тот момент… Я знаю местность, [надо] остановить их в Ирпене в уличных боях. Если нет – отойти за реку Ирпень. Там хорошие позиции, советские еще доты остались. Там можно держать оборону.

Мужчина едва не потерял глаз – от взрыва российской мины его спасли тактические очки и дерево. После увольнения Ирпеня решил остаться на военной службе и сейчас защищает Украину.

— Именно такая отвага и сплоченность наших простых людей позволила выстоять и удержать врага не только вблизи столицы, но и в других областях, – убежден Павел Нетесов с позывным Цитадель. — Каждый что-то такое делал, и оно сложилось в единственную, знаете ли, монолитную такую ​​скалу, о которую рашисты сломали себе зубы.

До 24 февраля он являлся сотрудником Национального военно-исторического музея ВСУ, а с 2014 года участвовал в поиске тел наших погибших воинов на временно оккупированных территориях и создавал Стену памяти. В нашей будущей победе Украины Павел и все его собратья не сомневаются ни на мгновение. Но путь к ней будет трудным, и нам очень необходима еще большая помощь партнеров.

— Они поддерживают нас деньгами, они поддерживают нас оружием, они поддерживают нас словами. И они говорят: сражайтесь. Как мы можем не победить? Это наша обязанность. Мы должны преодолеть это зло. Иначе Россия может вообще поставить точку в этом мире.

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