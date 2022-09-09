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Факты / Україна

Плакали от счастья и становились на колени: как жители Балаклеи встречали ВСУ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Плакали от счастья и становились на колени: как жители Балаклеи встречали ВСУ

8 сентября стало официально известно, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов город Балаклея Харьковской области.

После этого в сети сразу начали появляться щемящие видео, как местные жители встречают украинских защитников.

Одним из первых официальное видео обнародовал президент Владимир Зеленский. На нем наши военные строго доложили:

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— Господин президент, господин главнокомандующий, город Балаклея Харьковской области взят под контроль. Приказ выполнен! Российские оккупационные войска отошли.

Позже в сети появилось видео, на котором видно, как украинский флаг развевается над Балаклеей.

Также в сети обнародовали кадры, на которых люди со слезами на глазах обнимают наших воинов и благодарят их.

Некоторые жители освобожденной Балаклеи становились на колени перед нашими воинами.

Напомним, кроме Балаклеи, ВСУ с 1 сентября освободили более тысячи квадратных километров Украины. Такие цифры озвучил президент Владимир Зеленский.

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