Вдвічі менші рахунки за комуналку: українці почали зводити енергоефективні домівки

В Чернігові будують на перший погляд звичайний бізнес-центр, а насправді – унікальний енергоефективний хмарочос. Фасад з натуральним камінням, яке влітку охолоджує, взимку зберігає тепло. Такий підхід уже давно популярний в Данії, там без екопрорахунків та економії і будувати не почнуть.

Розумна вентиляція, теплові насоси, ощадливе використання води.

Вартість екологічного будівництва вища, але зиск є – вдвічі менші комунальні рахунки. Та переконати в екоперевагах наших забудовників дуже складно.

Дивіться: Сонячні електростанції для дому: як встановити, документи, ціни і прибуток

Обирають екобудівництво лише приватні замовники, державної політики стимулювання фактично немає, сонячні панелі на даху – крихти, порівняно зі справжньою екологічною спорудою.

Ідея та ескіз за архітекторами, далі справа інженерів.

Потрібно не просто купити теплонасос, а й правильно його встановити, інакше це звичайний електронагрівач. Лише комплексний підхід та спільна робота архітектора та інженера дасть результат і заощадить енергію.

На Заході вже зводять будинки, де електрика взагалі не потрібна. Звісно, еконапрям там диктує держава, громадська думка і навіть мода. Адже всі розуміють – якщо не економити сьогодні, завтра ресурси закінчаться. В Україні цей тренд поки тримається на поодиноких ентузіастах і свідомих українцях.

Нагадаємо, косівчанин два роки не може узаконити маленьку домашню ГЕС через бюрократію.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.