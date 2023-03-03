Великобритания учит военных: как проходит обучение украинских бойцов на Chellanger 2

Великобритания стала первой страной среди западных партнеров, решившей передать Украине танки Challenger 2. Сейчас там активно учат украинских военных пользоваться ими.

Сначала занятия по теории, далее — практика. В сюжете вы можете наблюдать, как на британских полигонах украинских военных учат овладевать танками Challenger 2. Кое-где техника пробирается по грязи — все как на поле боя весной.

Украинские военные говорят, британские инструкторы все объясняют очень тщательно, и это помогает быстро овладевать материалом.

Экипаж танка состоит из командира, наводчика, зарядчика и механика-водителя. Сначала обучение проходит на тренировочной машине без башни. В остальном — как на реальном танке.

В настоящее время Британия активно готовит украинских артиллеристов и танкистов. А за последние шесть месяцев в Королевстве прошли интенсивный курс обучения 10 тысяч украинских военнослужащих.

– Мы должны быть удовлетворены тем, чего достигли, и должны быть уверены, что Украина побеждает, а Россия проигрывает. Нам необходимо набраться сил, чтобы продолжать поддерживать Украину в течение всего этого времени. И если я подумаю, сколь велика эта поддержка: это наши военные, наши государственные служащие, наши подрядчики. Думаю, что наша помощь была весомой на протяжении всего пути, – рассказывает Энтони Редакин, председатель комитета начальников штабов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В то же время овладевать танками Leopard 2 украинских бойцов учат на польских полигонах совместно Вооруженные Силы Канады и Польши. Наши военные отрабатывают технику заряжания боеприпасами пушки танка на тренажере, а впоследствии — и на реальных машинах. Аналогичные учения проходят и в Германии.

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