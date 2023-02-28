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Факты / Україна

Канадские военные показали, как учат украинцев на танках Leopard

Марта Бондаренко, редактор ленты
Канадские военные показали, как учат украинцев на танках Leopard

Вооруженные силы Канады показали, как украинские воины проходят обучение на танках Leopard в учебном центре в Польше.

Соответствующее видео было опубликовано в Twitter Canadian Armed Forces.

Вооруженные силы Канады в партнерстве с Вооруженными силами Польши обучают украинских новобранцев основам обращения с танками Leopard на западе Польши, говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные отрабатывают навыки на тренажере. Их учат правильно заряжать пушку, отрабатывают управление танком на полигоне.

Ранее министр обороны Испании Маргарит Роблес сообщила, что в стране приступили к ремонту танков Leopard, которые впоследствии передадут ВСУ.

В свою очередь глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина может получить два батальона танков Leopard 2, а это 62 единицы.

Фото: скриншот

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