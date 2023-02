Вооруженные силы Канады показали, как украинские воины проходят обучение на танках Leopard в учебном центре в Польше.

Соответствующее видео было опубликовано в Twitter Canadian Armed Forces.

Вооруженные силы Канады в партнерстве с Вооруженными силами Польши обучают украинских новобранцев основам обращения с танками Leopard на западе Польши, говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские военные отрабатывают навыки на тренажере. Их учат правильно заряжать пушку, отрабатывают управление танком на полигоне.

The Canadian Armed Forces partnered with Polish Armed Forces to instruct Ukrainian recruits in Leopard tank fundamentals in western Poland.

Video has been digitally altered due to operational security. pic.twitter.com/FcMu5dbDbZ

— Canadian Armed Forces Operations (@CFOperations) February 27, 2023