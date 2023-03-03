Велика Британія вчить військових: як проходить навчання українських бійців на Chellanger 2

Велика Британія стала першою країною серед західних партнерів, яка вирішила передати Україні танки Challenger 2. Нині там активно навчають українських військових користуватися ними.

Спершу заняття з теорії, далі – практика. У сюжеті ви можете спостерігати, як на британських полігонах українських військових вчать опановувати танки Challenger 2. Подекуди техніка пробирається через багнюку — усе як на полі бою навесні.

Українські військові кажуть, британські інструктори усе пояснюють дуже ретельно, а це допомагає швидко опановувати матеріал.

Екіпаж танка має у своєму складі командира, навідника, зарядника та механіка-водія. Спершу навчання відбуваються на тренувальній машині без башти. Все інше — як на реальному танку.

Нині Британія активно готує українських артилеристів та танкістів. А за останні шість місяців у Королівстві пройшли інтенсивний курс навчання 10 тисяч українських військовослужбовців.

– Ми маємо бути задоволені тим, чого вже досягли, і повинні бути впевнені, що Україна перемагає, а Росія програє. Нам слід набратися сили, щоб продовжувати підтримувати Україну протягом всього цього часу. І якщо я подумаю, наскільки велика ця підтримка: це наші військові, це наші державні службовці, це наші підрядники. Вважаю, що наша допомога була відчутною протягом усього шляху, – розповідає Ентоні Редакін, голова комітету начальників штабів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії

Водночас опановувати танки Leopard 2 українських бійців вчать на польських полігонах спільно Збройні Сили Канади та Польщі. Наші військові відпрацьовують техніку заряджання боєприпасів у гармату танка на тренажері, а згодом – і на реальних машинах. Аналогічні навчання відбуваються і в Німеччині.

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