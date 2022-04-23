Пасха в условиях войны: новые правила для прихожан

В Киеве и Киевской области в Пасхальную ночь время комендантского часа будет с 23.00 до 05.00. Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Ранее во Львовской области комендантский час на Пасху отменили, однако сегодня, 23 апреля, его вернули. Так, он продлится с 23.00 до 05.00.

На Донбассе из-за ожесточенных боев повреждены почти все храмы, поэтому для гражданских богослужений не будет. Так, каждая область самостоятельно решает, как отмечать праздник Воскресения.

Запорожье вздрагивает от ракетных обстрелов, пока в области продолжаются бои. Пасхальное перемирие оккупанты отвергли, так что верующие думают — идти в церковь или нет.

– Посмотрим. Может, не пойдем, а может, пойдем. Время покажет. Утром, наверное, было бы удобнее, ночью — вряд ли, — говорят местные жители.

Священники ПЦУ подтверждают, что в Запорожье ночные службы отменили. В целях безопасности время комендантского часа продлили с 19.00 до 05.00. Святить корзины можно в субботу или в воскресенье днем. Храмы полиция будет усиленно охранять, а в случае сирены — возле каждого храма будут объявления и люди, которые направят в ближайшие укрытия.

Скапливаться вблизи церквей верующим не советуют и в столице.

— Нужно быть бдительными, мы живем в условиях военного времени. Не пренебрегать комендантским часом, поскольку в первую очередь он введен для сохранения жизни киевлян, чтобы не было никаких провокаций, — отметил Виталий Кличко.

В Михайловском соборе предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний будет совершать службу ночью. Присоединиться к ней смогут только те, кто придет в храм до начала комендантского часа. Монахи будут освящать пасхальные корзины у храма и в субботу, и в воскресенье.

В населенных пунктах, где это опасно, служба может быть короче. На Востоке вместе с бойцами будут присутствовать капелланы.

Пасха в условиях войны почти не будет отличаться от времен пандемии. Впрочем, с собой, кроме корзины, все же лучше брать документы. В Патриаршем соборе УГКЦ святить паски начнут в субботу с 16.00. На ночь храм для посещения закроют, а утром в воскресенье начнется праздничная литургия.

Священники напоминают, что к литургии всегда можно присоединиться онлайн. Оставаться дома в безопасности и совместно молиться о мире в Украине.

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