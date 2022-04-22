Маленькие порции и умеренные цвета: пасхальная корзина украинцев во время войны

Несмотря на войну и тревогу, украинцы покупают продукты в пасхальную корзину, поскольку Пасха — один из самых больших религиозных праздников, правда скромнее, чем каждый год.

Маленькие порции, умеренные цвета в декоре и поддержка украинского воина – война все-таки внесла свои коррективы в пасхальные угощения.

Маленькая паска стоит 40 грн и за ней выстроилась очередь, поскольку это первое, что каждый украинец кладет в пасхальную корзину.

Жительница Ивано-Франковска за среднюю паску заплатила 120 грн. Говорит, пекла бы сама, но это долгий и кропотливый процесс.

В этом году девушка присоединилась к новой традиции, которой положили начало на ярмарке — поделиться корзиной с защитниками или беженцами.

Небольшое кольцо колбасы стоит 80 грн, чуть больше — 120-140 грн. Еще столько же – кусок балыка.

Едва ли не самый дорогой товар – пасхальные корзины. Ценовая категория корзин из закарпатской лозы – 450-600 грн. Писанки – традиционные пасхальные украшения, ныне в дефиците.

А вот столичные рынки опустели. Товар есть, людей мало. Десяток яиц стоит в среднем 23 грн. За 25 грн – отборные, большие.

Из мясного киевляне берут больше колбасу — в среднем 300 грн за килограмм. Покупают и копченое сало — по 200 грн или подбрюшину.

Паски на рынке – преимущественно домашние. И обычные, и творожные. Однко несмотря на то, что на столе у ​​киевлян — мысли о войне, победе и семье.

И в столице, и на Прикарпатье в этом году люди отказываются от пышных корзин и ярких красок. Впрочем, Пасха будут непременно праздновать, поскольку традиции объединяют, а вера вдохновляет на борьбу и победу.

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