Великдень в умовах війни: нові правила для парафіян

У Києві та Київській області у Великодню ніч час комендантської години триватиме з 23.00 до 05.00. Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

Раніше у Львівській області комендантську годину на Великдень скасували, проте сьогодні, 23 квітня, її повернули. Так, вона триватиме з 23.00 до 05.00.

На Донбасі через запеклі бої пошкоджено майже всі храми, тому для цивільних богослужінь не буде. Кожна область самостійно вирішує, як відзначати свято Воскресіння.

Запоріжжя здригається від ракетних обстрілів, поки в області тривають бої. Пасхальне перемир’я окупанти відкинули, тож віряни думають – йти до церкви чи ні.

– Подивимося. Може, не підемо, а може, підемо. Час покаже. Вранці, мабуть, було б зручніше, вночі – навряд, – кажуть місцеві жителі.

Священики ПЦУ підтверджують, що у Запоріжжі нічні служби скасували. З метою безпеки час комендантської години продовжили з 19.00 до 05.00. Святити кошики можна в суботу чи в неділю вдень. Храми поліція посилено охоронятиме, а у разі сирени – біля кожного храму будуть оголошення та люди, які направлять до найближчих укриттів.

Скупчуватися поблизу церков вірянам не радять і у столиці.

– Треба бути пильними, ми живемо в умовах воєнного стану. Не нехтувати комендантською годиною, оскільки вона насамперед запроваджена для збереження життя киян, щоб не було жодних провокацій, – зазначив Віталій Кличко.

У Михайлівському соборі предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній здійснюватиме службу вночі. Приєднатися до неї зможуть лише ті, хто прийде до храму до початку комендантської години. Ченці будуть освячувати великодні кошики біля храму і в суботу, і в неділю.

У населених пунктах, де це небезпечно, служба може бути коротшою. На Сході разом із бійцями будуть присутні капелани.

Великдень в умовах війни майже не відрізнятиметься від часів пандемії. Втім, із собою, крім кошика, все ж таки краще брати документи. У Патріаршому соборі УГКЦ святити паски почнуть у суботу з 16.00. На ніч храм для відвідування закриють, а вранці у неділю розпочнеться святкова літургія.

Священики нагадують, що до літургії можна приєднатися онлайн. Залишатися вдома у безпеці та спільно молитися за мир в Україні.

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