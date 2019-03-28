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Факты / Видео / Украина

Весенняя рыбалка: правила, где можно ловить и штрафы

В Украине начинается нерестовый период. В Черкасской области он начнется с 1 апреля.

Сейчас на Днепре под Черкассами рыбаки удят при любой погоде.

Наряду с любителями поудить для души, хватает тех, кто ловит рыбу сетками и мешками или просто убегает от инспекторов.

Чтобы рыба, которая еще в Днепре, могла спокойно дать потомство, с 1 апреля по 9 июня на Черкасщине объявлено сезон тишины. В это время рыбоохранный патруль усилит контроль на водоемах.

Для тех, кто без любимого занятия не может жить, отвели специальные места. Здесь можно удить, правда, с ограничениями – только с берега на один крючок и не более трех килограммов рыбы в сутки. Пойманных мальков советуют отпускать. О лодке придется забыть вообще, как и о промышленном лове.

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Места для рыбалки можно найти на сайте рыбоохранного патруля. Эти места обозначены зеленым цветом. За нарушение нерестовых правил можно влететь в копейку, или даже нести уголовную ответственность.

Ранее Факты ICTV писали о правилах поведения во время зимней рыбалки.

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