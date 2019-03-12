Тлеет Новояворовский полигон: кто поджег свалку

Десятки спасателей тушат пожар вблизи Новояворовска. Там трое суток горел мусор на полигоне бытовых отходов. Сейчас огонь локализовали.

Почти гектар территории, покрытый густым дымом – это пятая часть всей свалки. Причины возгорания спасатели пока не озвучивают. Впрочем, и коммунальщики, и мэр Новояворовска уверены – во всем виноваты поджигатели сухой травы.

Начинали тушить большой огонь коммунальщики, которые ухаживали за свалкой. Они в субботу пытались сбить огонь палками. Пожарные приехали только в воскресенье утром, ведь тушили сухостой.

Вокруг полигона остатки сгоревшей травы. Именно это и могло стать причиной пожара. Одной искры на поле было достаточно, чтобы сильный ветер перенес огонь на свалку.

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