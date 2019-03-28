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Факти / Відео / Україна

Весняна риболовля: правила, де можна ловити та штрафи

В Україні розпочинається нерестовий період. На Черкащині він триватиме з 1 квітня.

Нині на Дніпрі під Черкасами рибалки вудять за будь-якої погоди.

Поряд із любителями повудити для душі, вистачає тих, хто вибирає рибу сітками і мішками або ж просто тікає від інспекторів.

Аби риба, яка ще є в Дніпрі, могла спокійно дати потомство, з 1 квітня до 9 червня на Черкащині оголошено сезон тиші. У цей час рибоохоронний патруль посилить контроль на водоймах.

Для тих, хто без улюбленого заняття не може жити, відвели спеціальні місця. Тут можна вудити, щоправда, з обмеженнями – лише з берега на один гачок і не більше трьох кілограмів риби на добу. Спійманих мальків радять відпускати. Про човен доведеться забути взагалі, як і про промисловий вилов.

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Місця для риболовлі можна знайти на сайті рибоохоронного патруля. Ці місця позначені зеленим кольором . За порушення нерестових правил можна влетіти в копійку, або навіть нести кримінальну відповідальність.

Раніше Факти ICTV писали про правила поведінки під час зимової риболовлі.

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