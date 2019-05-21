От обороны в наступление – в Ровенской области провели масштабные военные учения

На Ровенщине масштабные учения провели бойцы одной из бригад оперативного командования Запад. Несколько тысяч военных отрабатывали ведение оборонительных действий, переход в наступление, замену подразделений, потеряли боеспособность во время выполнения заданий. А бой ночью с привлечением армейской авиации и подразделений ВВС, немало бойцов бригады отрабатывали впервые.

Инженерная техника прокладывает путь для подразделений и проделывает проходы на минных полях, чтобы военные выполнили боевую задачу.

Бойцы противовоздушной обороны заметили угрозу с неба – вражеские вертолеты. Экипаж пушечно-ракетного комплекса Тунгузка уничтожает цель.

Смотрите: По стандартам НАТО: на военные сборы созваны запорожские резервисты

На условном поле боя – несколько тысяч военных, здесь задействованы все подразделения бригады и техники. Главное действовать как один механизм. Опытом делятся с молодыми бойцами.

Но самый тяжелый бой – ночью. В небе появляются боевые самолеты и армейская авиация – вертолеты Ми-8 и Ми-24. Они прикрывают пехоту и обстреливают противника.

Военные здесь выкладываются на полную. Совершенствуют свои умения на учениях – ведь реальный бой ошибок не простит. Уже скоро они отправятся на восток – защищать нашу страну от врага.

К слову, Гвоздики, Грады и Гиацинты: учения артиллеристов на Ровенщине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.