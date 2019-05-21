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Факти / Відео / Україна

Від оборони у наступ – на Рівненщині провели масштабні військові навчання

На Рівненщині масштабні навчання провели бійці однієї з бригад оперативного командування Захід. Декілька тисяч військових відпрацьовували ведення оборонних дій, перехід у наступ, заміну підрозділів, що втратили боєздатність під час виконання завдань. А бій вночі із залученням армійської авіації та підрозділів повітряних сил, чимало бійців бригади відпрацьовували вперше.

Інженерна техніка прокладає шлях для підрозділів і проробляє проходи на мінних полях, аби військові виконали бойове завдання.

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На умовному полі бою – кілька тисяч військових, тут задіяли всі підрозділи бригади і техніку. Головне діяти як один механізм. Досвідом діляться з молодими бійцями.

Та найважчий бій – уночі. У небі з’являються бойові літаки та армійська авіація – гвинтокрили Мі-8 та Мі-24. Вони прикривають піхоту і обстрілюють ворога.

Військові тут викладаються на повну. Вдосконалюють свої вміння на навчаннях – адже реальний бій помилок не пробачить. Вже скоро вони відправляться на Схід – боронити нашу країну від ворога.

До слова, гвоздики, Гради та Гіацинти: навчання артилеристів на Рівненщині.

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