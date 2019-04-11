Гвоздики, Грады и Гиацинты: учения артиллеристов на Ровенщине

На Ровенщине артиллеристы оперативного командования Запад палят из крупнокалиберной артиллерии. На полигоне военные упражняются в боевой стрельбе из самоходных установок, реактивной и прицепной артиллерии – Гвоздик, Градов, Гиацинтов.

И хотя это оружие сейчас запрещено на востоке – навыки терять нельзя. Ведь задача этих бойцов – точно и метко рассчитать каждый выстрел, потому что такое крупное оружие ошибок не прощает. Зато, при необходимости даст достойный ответ противнику.

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На учениях – новички, которые недавно подписали контракт с вооруженными силами Украины. Тех, кто впервые сегодня стрелял из пушек – посвятили в артиллеристы. им дали понюхать пороха и обмазали лицо сажей от гильзы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что артиллерийский бронекатер спустили на воду в Киеве.

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