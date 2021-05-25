От живописи до видео-арта: в галерее М17 представили работы 50-ти мастеров Украины

В галерее М17 представили более 180 произведений 50-ти украинских мастеров живописи, фотографии, скульптуры и видеоарта. Все работы, что стали частью выставки, предоставили частные коллекционеры.

— Это первая подобная выставка, которая объединяет такой широкий спектр художников, но они объединены одной темой — темой коллекционирования, — говорит директор Центра современного искусства М17 Наталья Шпитковская.

На создание выставки вдохновила недавняя экспозиция в Центре Помпиду во Франции. Там посетители имели возможность созерцать 164 работы украинских художников.

В Киеве же исследовать вехи развития отечественного искусства желающие смогут в течение двух месяцев.

Также ранее в Киеве проходила профессиональная премия трехмерного искусства М17 Sculpture Prize.

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