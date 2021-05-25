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Від живопису до відео-арту: у галереї М17 представили роботи 50-ти майстрів України

У київській галереї М17 представили понад 180 творів 50-ти українських майстрів живопису, фотографії, скульптури та відеоарту. Усі роботи, що стали частиною виставки, надали приватні колекціонери.

– Це перша подібна виставка, яка об’єднує такий широкий спектр митців, але вони об’єднані однією темою – темою колекціонування, – каже директор Центру сучасного мистецтва М17 Наталія Шпитковська.

На створення виставки надихнула нещодавня експозиція у Центрі Помпіду у Франції. Там відвідувачі мали змогу споглядати 164 роботи українських митців.

У Києві ж досліджувати віхи розвитку вітчизняного мистецтва охочі зможуть протягом двох місяців.

Також раніше у Києві проходила професійна премія тривимірного мистецтва М17 Sculpture Prize.

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