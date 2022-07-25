Происходят страшные вещи: как улучшить ситуацию с выездом на подконтрольную территорию Украины

Проблема эвакуации из временно оккупированных Юга и других регионов Украины остается болезненной для мирных жителей. Васильевка – это едва ли не единственная точка, с которой можно выехать на подконтрольную территорию Украины.

Там уже зафиксированы смерти людей, направляющихся на выезд. Городской глава Мелитополя Иван Федоров объяснил, можно ли улучшить ситуацию с выездом из временно оккупированных областей и что для этого нужно.

— Несколько недель назад мы начали говорить нашим жителям, что единственный путь улучшить ситуацию с безопасностью, это выехать на территорию Украины, которая подконтрольна нашему правительству. В первую очередь — это город Запорожье. Действительно Васильевка – это единственный пункт пересечения сегодня для Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Все жители, которые хотят выехать в Запорожье, должны проехать Васильевку и этот блокпост.

Федоров отметил, что российские военные неоднократно угрожали оружием и насилием мирным жителям, желающим выехать на подконтрольную территорию Украины.

– Там действительно ужасная ситуация. Сегодня в очереди ожидают 1,2 тыс. машин и более 5 тыс. украинцев проездом через блокпост. Статистика смертей ухудшилась. За вчерашний день погиб еще один человек, не дождавшийся своей очереди. Есть совсем ужасные вещи, когда рашисты подходят к нашим людям и говорят: если кто-то хочет из тяжелобольных поднять митинг, то можем пристрелить прямо сейчас в посадке.

По словам мэра Мелитополя, украинская сторона неоднократно обращалась в российское Министерство обороны, чтобы организовать коридор для эвакуации. Однако россияне цинично отказывают в просьбе.

— В конце прошлой недели мы вместе с Минреинтеграцией обратились в Миноборону РФ с просьбой организовать “зеленый” эвакуационный коридор, чтобы наши жители могли выехать не в ограниченном количестве от 15 до 100 машин в день, как этого хотят рашисты, а чтобы все выехали в одну очередь. Рашисты цинично ответили, что не обнаружили желающих в городе Мелитополе для выезда на подконтрольную территорию Украины. Об этом цинизме мы знали давно, и видим его сейчас. Но вопрос не решается, поэтому более 5 тыс. человек стоят возле блокпоста в Васильевке прямо сейчас.

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