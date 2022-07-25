Відбуваються страшні речі: як покращити ситуацію з виїздом на підконтрольну територію України

Проблема евакуації з тимчасово окупованих Півдня та інших регіонів України залишається болючою для мирних жителів. Василівка – це ледь не єдина точка, з якої можна виїхати на підконтрольну територію України.

Там вже зафіксовано смерті людей, які стояли на виїзд. Міський глава Мелітополя Іван Федоров пояснив, чи можна покращити ситуацію з виїздом з тимчасово окупованих областей та що для цього потрібно.

– Декілька тижнів тому ми почали говорити нашим мешканцям, що єдиний шлях покращити безпекову ситуацію, це виїхати на територію України, яка підконтрольна нашому уряду. Першочергово – це місто Запоріжжя. Дійсно Василівка – це єдиний пункт перетину сьогодні для Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Всі, мешканці, які хочуть виїхати до Запоріжжя, мають проїхати Василівку та цей блокпост.

Федоров зазначив, що російські військові неодноразово погрожували зброєю та насильством мирним жителям, які хотіли виїхати на підконтрольну територію України.

– Там дійсно жахлива ситуація. Сьогодні у черзі очікують 1,2 тис. машин і понад 5 тис. українців на проїзд через блокпост. Статистика смертей погіршилась. За вчорашній день загинула ще одна людина, яка не дочекалася своєї черги. Є зовсім жахливі речі, коли рашисти підходять до наших людей і кажуть: якщо хтось хоче з тяжкохворих підняти мітинг, то можемо пристрелити прямо зараз в посадці.

За словами мера Мелітополя, українська сторона неодноразово зверталась до російського Міністерства оборони, щоб організувати коридор для евакуації. Проте росіяни цинічно відмовляють на прохання.

– Наприкінці минулого тижня ми разом з Мінреінтеграції звернулися до Міноборони РФ з проханням організувати “зелений” евакуаційний коридор, щоб наші мешканці могли виїхати не в обмеженій кількості від 15 до 100 машин на день, як цього хочуть рашисти, а щоб всі виїхали однією чергою. Рашисти цинічно відповіли, що вони не виявили охочих у місті Мелітополі для виїзду на підконтрольну територію України. Про цей цинізм ми знали давно, і бачимо його зараз. Але питання не вирішується, тому понад 5 тис. людей стоять біля блокпосту у Василівці прямо зараз.

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