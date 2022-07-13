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Відчайдушна атака Газпрому: що насправді означає зупинка Північного потоку – Харченко

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Маргарита Верещагіна Відеоредактор

РФ припинила постачання газу в Європу Північним потоком. Основна причина – планові ремнтні роботи.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про зупинку Північного потоку та тривожні кроки партнерів.

– Кожного року, дійсно, Північний потік проводить планові ремонтні роботи в цей час. Але цього року, я впевнений, це було спеціально сплановано.

Ці роботи співпали з цілою низкою обмежувальних дій постачання газу в Європу. І ці жорсткі обмеження створили ситуацію, коли з одного боку ціни на газ пішли угору, а з іншого – в Європі утворилася певна паніка.

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