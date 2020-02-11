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Преданы работе за 1,5 тыс грн. Как за мизерную зарплату работают украинские почтальоны

Словно война прошлась по селу Нижнев Тлумацкого района Прикарпатья. Тамошнее отделение Укрпочты – это прекрасная и живая декорация для послевоенного фильма о нищей и голодной жизи. Трухлявые двери и окна, перекошенная и заросшая травой крыша, стены уже давно крошатся от старости, а пол устлан прогнившими кусками линолеума.

Почтальоны работают за зарплату в 1,5 грн. Чтобы заработать хоть что-то, они продают товар и носят его в сумках. При этом руководители Укрпочты зарабатывают миллионы и собираются потратить на закупку 500 автомобилей для передвижных отделений почти 9 млн евро. Детали в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, Укрпочта установила в отделениях терминалы для снятия наличных.

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