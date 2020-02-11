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Віддані роботі за 1,5 тис грн. Як за мізерну зарплату працюють українські поштарі

Немов війна пройшлася по селу Нижнів Тлумацького району на Прикарпатті. Тамтешнє відділення Укрпошти – це чудова і жива декорація для повоєнного фільму про злиденне і голодне життя. Трухляві двері й вікна, перекособочений та зарослий травою дах, стіни вже давно кришаться від старості, а підлога встелена прогнилими шматками лінолеума.

Листоноші працюють за зарплату в 1,5 грн. Аби заробити хоч щось, вони продають товар і носять його в сумках. При цьому керівники Укрпошти заробляють мільйони і збираються витратити на закупівлю 500 авто для пересувних відділень майже 9 млн євро. Деталі у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, Укрпошта встановила у відділеннях термінали для зняття готівки.

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