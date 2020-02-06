Укрпочта установила в отделениях терминалы для снятия наличных

Укрпочта установила 5 тыс. POS-терминалов в более чем 3 тыс. почтовых отделениях.

Теперь на почте можно будет снимать деньги с карты без комиссии.

– Спрос на эту услугу появился в областных центрах и населенных пунктах с более 2 тыс. жителей. Там сокращается число банковских отделений и банкоматов, но есть отделения Укрпочты, – заявили в руководстве компании.

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Пользователи смогут не только снимать деньги с банковских карточек, но и пополнять их.

Комиссия за эти услуги не предусмотрена, однако возможна комиссия банка, который изготовил карту.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, что Укрпочта выпустила почтовую марку памяти киборгов – защитников Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах.