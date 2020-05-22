Как будет работать транспорт с 22 мая — постановление Минздрава

В Украине с 22 мая ослабили карантин, что позволило запустить общественный транспорт. В Киеве автобусы и троллейбусы снова поедут с 23 мая.

В то же время при перевозке пассажиров на время карантина должны выполняться определенные рекомендации, которые закреплены в постановлении Министерства здравоохранения с подписью главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

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Правила работы общественного транспорта на карантине:

Ежедневно все работники должны мерить температуру;

Водитель, кондукторы и другие члены экипажа во время пребывания в транспорте должны не снимать маски;

В транспорте должно быть столько пассажиров, сколько в нем мест для сидения. В случае межобластной перевозки в регион, в котором не ослабляли карантин, такая перевозка разрешается в пределах 50% от количества мест для сидения;

По возможности, у дверей транспорта должны быть размещены антисептики;

Должно быть обеспечено наличие у работников средств защиты, влажная уборка помещений автостанции с использованием моющих и дезинфицирующих средств не реже чем каждые 5 часов до открытия и после окончания рабочего дня автостанции.

Как сообщалось, Минздрав утвердил перечень рекомендаций, как должны работать детские сады с 25 мая.