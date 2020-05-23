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Факти / Відео / Україна

Відновлення роботи громадського транспорту: яка ситуація в Києві, Дніпрі та Харкові

На столичних вулицях забута розкіш – громадський транспорт. Їздить майже порожній, бо Київ дозволив роботу тоді, коли люди вже й перестали у це вірити. Рішення місто не ухвалювало до останнього, адже ще вчора у столиці було забагато хворих. 15 на 100 тис. населення. Це при нормі 12. Але цей показник раптом різко знизився. І транспорт дозволили.

Пасажирів мають пускати лише у масці, а салони обіцяють дезінфікувати що три години. Ціни поки не змінилися. Влада просить городян ретельно планувати поїздку, аби не було тисняви. З понеділка обіцяють відкрити і метрополітен.

З понеділка пом’якшення на Дніпропетровщині, область ще донедавна була під питанням. Та за минулу добу тут лише 6 нових пацієнтів, а кількість тестів обіцяють збільшити. Тому нині  готуються запустити транспорт. Докладніше про ситуацію з транспортом в Україні – дивіться у збірному сюжеті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працюватиме транспорт з 22 травня.

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