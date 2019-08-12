Отдых на Кинбурнской косе: цены и условия проживания на острове

В Украине осталось мало мест отдыха где есть чистое море и дикая природа. Одно из них Кинбурнская коса – песчаный полуостров на юге Николаевской области. Здесь одновременно работает национальный парк и развивается туристический бизнес.

Кинбурнская коса – это песчаный полуостров с пляжем 20 километров длиной. С одной стороны лиман, с другой – море. Здесь первозданный мир природы – сосновые леса и целинный степь.

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Также Кинбурнская коса – это национальный природный парк. Поэтому, отдыхать в палатке разрешено только в кемпинге. За 100 гривен в сутки можно пользоваться технической и питьевой водой, туалетом и душем.

В кафе можно подзарядить телефон и заказать трехразовое питание за 300 гривен в сутки. Есть аренда палаток и матрасов. Таких кемпов на полуострове 8, есть тематические, например, детский, спортивный, или для йогов.

Теперь каждые 10 гривен с суточной стоимости проживания в кемпинге тратят на вывоз мусора. Стекло, бумагу и пластик сдают на переработку.

На косе нет спасательных станций и полиции. Время от времени правоохранители и спасатели проводят с отдыхающими профилактические беседы.

Большой проблемы с внедорожниками, которые гоняют пляжем, уничтожая целину. Поэтому на въезде в Херсонскую область планируют установить пост со шлагбаумом, чтобы предупреждать персонально каждого гостя косы о правилах поведения в дикой природе.

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