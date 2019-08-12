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Відпочинок на Кінбурнській косі: ціни та умови проживання на острові

В Україні залишилось мало місць відпочинку де є чисте море і дика природа. Одне з них Кінбурнська коса – піщаний півострів на півдні Миколаївської області. Тут одночасно працює національний парк та розвивається туристичний бізнес.

Кінбурнська коса – це піщаний півострів з пляжем 20 кілометрів завдовжки. З одного боку лиман, з іншого – море. Тут первозданний світ природи – соснові ліси і цілинний степ.

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Також Кінбурнська коса – це національний природний парк. Тож, відпочивати в наметі дозволено тільки в кемпінгу. За 100 гривень на добу можна користуватись технічною і питною водою, туалетом і душем.

У кав’ярні можна підзарядити телефон і замовити триразове харчування за 300 гривень на добу. Є оренда наметів та матраців. Таких кемпів на півострові 8, є тематичні, наприклад, дитячий, спортивний, або для йогів.

Тепер кожні 10 гривень із добової вартості проживання в кемпінгу витрачають на вивезення сміття. Скло, папір і пластик здають на переробку.

На косі немає рятувальних станцій і поліції. Час від часу правоохоронці й рятувальники проводять з відпочивальниками профілактичні бесіди.

Неабиякий клопіт із позашляховиками, які ганяють пляжем, знищуючи цілину. Тож на в’їзді в Херсонську область планують встановити пост зі шлагбаумом, щоби попереджати персонально кожного гостя коси про правила поведінки в дикій природі.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як дістатися на український острів Джарилгач, де краще зупинитися, як вижити дикунами та що там можна побачити.

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