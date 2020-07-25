Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Отдых на воде: сколько стоит каякинг и вейксерфинг в Украине

Факты ICTV продолжают исследовать отдых в Украине. Сегодня о водных его разновидностях — каякинг, вейксерфинг, сапинг. Специалисты отмечают, что овладеть этими плавсредствами совсем не сложно.

Байдарки позволят насладиться живописными речными пейзажами, а вейксерфинг прокачает ваши мышцы не хуже тренажер.

Многих байдарки привлекают возможностью увидеть первоначальную природу. Час катания на байдарке обойдется в 150 грн. Так же стоят и старые добрые катамараны. Есть и новый для украинцев спорт — сапы или гребля стоя.

На вейкборд можно стать с первого раза — меньше, чем за полчаса. Одно катание стоит 300-400 грн за полчаса — сюда входят услуги тренера и работа канатной дороги. Инструкторы уверяют: самому старшему участнику прошлогодних украинских соревнований по вейкбордингу было 70 лет, а младшему — 5. Этот вид спорта сочетает водные лыжи, сноуборд, скейт и серфинг, и задействует все группы мышц.

Для тех, кто хочет больше адреналина, экстремальные парки предлагают спорт, который только пришел в Украину — вейксерфинг. Человек на доске цепляется на веревке за специальный катер-буксировщик и балансирует на волнах.

Если же вы хотите расслабиться или устроить романтический сюрприз — идеальным вариантом будут прогулки по Днепру на элегантном катере-кабриолете с белым салоном и мощным двигателем. Такое развлечение обойдется в 2800 грн. В стоимость входят услуги капитана и бутылка игристого.

Закрытые зарубежные курорты и жара побуждают наших граждан искать отдых в Украине. Одно из таких интересных мест называют украинским Мальдивами. Они находятся близ села Олешня в Черниговской области.

Здесь расположены три озера: Черное, Лазурное и Голубое. Называются они в соответствии с цветом воды. Самое больше в форме сердца, его глубина 22 метра. Даже в жару здесь не цветет вода.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Отдых в Турции 2020: куда полететь, цены и нужна ли обсервация
Отдых в Турции 2020: куда полететь, цены и нужна ли обсервация
Отдых в Украине 2020: цены и условия на Шацких и Голубых озерах
Отдых в Украине 2020: цены и условия на Шацких и Голубых озерах
Летний отдых 2020. Чем уникален курорт Рассейка в Одесской области и цены
Летний отдых 2020. Чем уникален курорт Рассейка в Одесской области и цены
Отдых в Грузии 2020: жилье, цены и карантинные условия
Отдых в Грузии 2020: жилье, цены и карантинные условия
Отдых в Одессе 2020: цены и лучшие места
Отдых в Одессе 2020: цены и лучшие места
Венеция на юге Украины: что посмотреть в Вилково и цены на лодки
Венеция на юге Украины: что посмотреть в Вилково и цены на лодки
Можно ли заразиться Covid-19 на пляже — инфекционист назвал самые опасные места
Можно ли заразиться Covid-19 на пляже — инфекционист назвал самые опасные места
Спасали друга: в Китае утонули восемь школьников
Спасали друга: в Китае утонули восемь школьников

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка