Отдых на воде: сколько стоит каякинг и вейксерфинг в Украине

Факты ICTV продолжают исследовать отдых в Украине. Сегодня о водных его разновидностях — каякинг, вейксерфинг, сапинг. Специалисты отмечают, что овладеть этими плавсредствами совсем не сложно.

Байдарки позволят насладиться живописными речными пейзажами, а вейксерфинг прокачает ваши мышцы не хуже тренажер.

Многих байдарки привлекают возможностью увидеть первоначальную природу. Час катания на байдарке обойдется в 150 грн. Так же стоят и старые добрые катамараны. Есть и новый для украинцев спорт — сапы или гребля стоя.

На вейкборд можно стать с первого раза — меньше, чем за полчаса. Одно катание стоит 300-400 грн за полчаса — сюда входят услуги тренера и работа канатной дороги. Инструкторы уверяют: самому старшему участнику прошлогодних украинских соревнований по вейкбордингу было 70 лет, а младшему — 5. Этот вид спорта сочетает водные лыжи, сноуборд, скейт и серфинг, и задействует все группы мышц.

Для тех, кто хочет больше адреналина, экстремальные парки предлагают спорт, который только пришел в Украину — вейксерфинг. Человек на доске цепляется на веревке за специальный катер-буксировщик и балансирует на волнах.

Если же вы хотите расслабиться или устроить романтический сюрприз — идеальным вариантом будут прогулки по Днепру на элегантном катере-кабриолете с белым салоном и мощным двигателем. Такое развлечение обойдется в 2800 грн. В стоимость входят услуги капитана и бутылка игристого.

Закрытые зарубежные курорты и жара побуждают наших граждан искать отдых в Украине. Одно из таких интересных мест называют украинским Мальдивами. Они находятся близ села Олешня в Черниговской области.

Здесь расположены три озера: Черное, Лазурное и Голубое. Называются они в соответствии с цветом воды. Самое больше в форме сердца, его глубина 22 метра. Даже в жару здесь не цветет вода.

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