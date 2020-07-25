Відпочинок на воді: скільки коштує каякінг та вейксерфінг в Україні

Факти ICTV продовжують досліджувати відпочинок в Україні. Сьогодні про водні його різновиди – каякінг, вейксерфінг, сапінг. Фахівці зазначають, що оволодіти цими плавзасобами зовсім не складно.

Байдарки дозволять насолодитися живописними річковими краєвидами, а вейксерфінг прокачає ваші м’язи не гірше за тренажер.

Багатьох байдарки приваблюють можливістю побачити первісну природу. Година катання на байдарці обійдеться у 150 грн. Так само коштують і старі добрі катамарани. Є й новий для українців спорт – сапи або веслування стоячи.

На вейкборд можна стати з першого разу – менше, ніж за півгодини. Одне катання коштує 300-400 грн за півгодини – сюди входять послуги тренера і робота канатної дороги. Інструктори запевняють: найстаршому учаснику торішніх українських змагань з вейкбордингу було 70 років, а наймолодшому – 5. Цей вид спорту поєднує водні лижі, сноуборд, скейт і серфінг, і задіює усі групи м’язів.

Для тих, хто прагне більше адреналіну, екстремальні парки пропонують спорт, який тільки-но прийшов в Україну – вейксерфінг. Людина на дошці чіпляється на мотузці за спеціальний катер-буксирувальник і балансує на хвилях.

Якщо ж ви хочете розслабитися або влаштувати романтичний сюрприз – ідеальним варіантом будуть прогулянки по Дніпру на елегантному катері-кабріолеті з білим салоном і потужним двигуном. Така розвага обійдеться у 2800 грн. У вартість входять послуги капітана і пляшка ігристого.

Закриті закордонні курорти та спека спонукають наших громадян шукати відпочинок в Україні. Одне з таких цікавих місць називають українськими Мальдівами. Вони знаходяться неподалік села Олешня у Чернігівській області.

Тут розташовані три озера: Чорне, Лазурове та Блакитне. Називаються вони відповідно до кольору води. Найбільше у формі серця, його глибина 22 метри. Навіть у спеку тут не цвіте вода.

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