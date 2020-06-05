Отдых в Скадовске: условия в детских лагерях и почему не все могут открыться

Курортный Скадовск готовится к приему отдыхающих. Ремонтируют номера и дома, убирают пляж и дезинфицируют места скопления людей. На побережье работает 19 детских оздоровительных лагерей и первые смены уже должны были начаться. Но из-за карантина старт детского отдыха откладывается.

Измерение температуры, антисептик в каждом помещении и влажные коврики с хлоркой — теперь это обязательный элемент баз отдыха в Скадовске. В столовых — вдвое меньше стульев, коврики из игровых зон забрали, песок на пляжах — почистили.

Коммунальным пансионатам принимать на отдых гостей можно. В некоторых даже переоборудовали половину номеров в отдельные комнаты с кухнями. Цены там такие же, как и в прошлом году. Но отдыхающих пока нет.

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Непросто и реабилитационному центру с дельфинами, где с мая должны были оздоравливать малышей с ДЦП и аутизмом. Его работу разрешат после полного окончания карантина. Он не работал зимой, после долгого простоя там огромные убытки. Морские животные соскучились по общению с детьми.

На Херсонщине детские оздоровительные лагеря откроют только после полной отмены карантина. Но половина таких заведений Скадовска и Лазурного уже точно не заработают, — уверены городские чиновники. К концу сезона они не успеют принять участие в тендерах на оздоровление детей за счет бюджетов. Даже на месяц принимать отдыхающих им будет невыгодно.

В Минздраве заявили, что плавать в соленой или проточной воде — можно, а ультрафиолет — убивает коронавирус. Чтобы обезопасить себя и окружающих людей, расстояние между отдыхающими должно быть 2 метра, а работники пляжей должны быть в масках.

Отдых в Украине 2020 имеет особый привкус — в стране введен карантин. Но эти ограничения не влияют на спрос посуточной аренды квартир у моря и в горах.

Больше всего объявлений посуточной аренды квартир в мае у моря было в Одессе. Для любителей горных походов больше вариантов жилья предлагают в Яремче, рассказали аналитики OLX Недвижимость.

Пока курорты в ожидании карантинных норм для них на их платформе растет спрос на посуточную аренду жилья.

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