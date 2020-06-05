Відпочинок у Скадовську: умови в дитячих таборах та чому не всі можуть відкритися

Курортний Скадовськ готується до прийому відпочивальників. Ремонтують номери і будинки, прибирають пляж і дезінфікують місця скупчення людей. На узбережжі працює 19 дитячих оздоровчих таборів і перші зміни вже мали розпочатись. Але через карантин старт дитячого відпочинку відтерміновується.

Вимірювання температури, антисептик у кожному приміщенні і вологі килимки з хлоркою – тепер це обов’язковий елемент баз відпочинку у Скадовську. У їдальнях – удвічі менше стільців, килимки з ігрових зон забрали, пісок на пляжах – почистили.

Комунальним пансіонатам приймати на відпочинок гостей можна. У деяких навіть переобладнали половину номерів на окремі кімнати з кухнями. Ціни там такі ж, як і торік. Та відпочивальників поки немає.

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Непросто і реабілітаційному центру з дельфінами, де з травня мали оздоровлювати малечу з ДЦП і аутизмом. Його роботу дозволять після повного закінчення карантину. Він не працював взимку, після довгого простою там величезні збитки. Морські тварини скучили за спілкуванням з дітьми.

На Херсонщині дитячі оздоровчі табори відкриють тільки після повного скасування карантину. Та половина таких закладів Скадовська і Лазурного вже точно не запрацюють, – впевнені міські чиновники. До кінця сезону вони не встигнуть узяти участь у тендерах на оздоровлення дітей коштом бюджетів. Навіть на місяць приймати відпочивальників їм буде невигідно.

У МОЗ заявили, що плавати у солоній чи проточній воді – можна, а ультрафіолет – вбиває коронавірус. Щоб убезпечити себе й навколишніх людей, відстань між відпочивальниками має бути 2 метри, а працівники пляжів повинні бути в масках.

Відпочинок в Україні 2020 має особливий присмак – у країні введений карантин. Але ці обмеження не впливають на попит подобової оренди квартир біля моря та в горах.

Найбільше оголошень подобової оренди квартир у травні біля моря було в Одесі. Для прихильників гірських походів найбільше варіантів житла пропонують у Яремче, розказали аналітики OLX Нерухомість.

Поки курорти в очікуванні карантинних норм для них на їх платформі зростає попит на подобову оренду житла.

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