Отдых в Трускавце 2020: городу разрешили принимать туристов

В начале 2020 года туристический Трускавец попал в список лучших восточноевропейских спа-курортов, где можно отдохнуть бюджетно и с пользой для здоровья, который обнародовало британское издание The Guardian.

По его версии, основным преимуществом города являются минеральные воды, богатые натрием и серой, в которых можно принимать ванны и пить их. В течение трех месяцев курорт был недоступен для гостей, но с 1 июля официально разрешено работу санаториев и оздоровительных комплексов отдыха.

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В основном гости выбирают санаторно-туристические комплексы, которых в городе почти 100 Трускавец известен минеральными водами, которых аж 14 видов. Вода обладает целебными свойствами: выводит нуклиды и повышает иммунитет.

Сейчас туристов немного, гостиницы, которые возобновили работу неделю назад, заполнены лишь на 10%. Отель в Трускавце в 2019 году принимал до 600 гостей, сейчас — всего 50.

Заведение работает с соблюдением карантина: вход только в масках, обязательный температурный скрининг, персонал в масках и перчатках, на рецепции — защитный экран.

Питание — с доставкой в ​​номер или в ресторанах и на летних площадках. Там между столиками полутораметровый дистанция.

Радуют туристов и приятные цены, двухместный номер стоит от 400 грн, это почти вдвое дешевле, чем в прошлом году. Но если отели уже принимают гостей, то санатории только готовятся.

Уже 4 июня в санатории ожидают туристов из Польши. Главная проблема сегодня — это транспорт. Только с 3 июля начнет курсировать поезд Киев-Трускавец. Пока же добраться до курорта можно только на собственном авто, или со Львова автобусом или электричкой, однако она ездит только раз в день.

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования, которые будут курсировать в курортные города Украины.

В частности, с этой недели уже можно будет поехать на отдых в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.