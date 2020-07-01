Відпочинок в Трускавці 2020: місту дозволили приймати туристів

На початку 2020 року туристичний Трускавець потрапив до списку кращих східноєвропейських спа-курортів, де можна відпочити бюджетно і з користю для здоров’я, який оприлюднило британське видання The Guardian.

За його версією, основною перевагою міста є мінеральні води, багаті натрієм і сіркою, у яких можна приймати ванни та пити їх. Упродовж трьох місяців курорт був недоступний для гостей, та з 1 липня офіційно дозволено роботу санаторіїв, оздоровчих і відпочинкових комплексів.

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Здебільшого гості обирають санаторно-відпочинкові комплекси, яких у місті майже 100. Трускавець відомий мінеральними водами, яких аж 14 видів. Вода має цілющі властивості: виводить нукліди і підвищує імунітет.

Зараз туристів небагато, готелі, які відновили роботу тиждень тому, заповнені лише на 10%. Готель у Трускавці в 2019 році приймав до 600 гостей, нині – всього 50.

Заклад працює з дотриманням карантину: вхід лише в масках, обов’язковий температурний скринінг, персонал у масках і рукавичках, на рецепції – захисний екран.

Харчування – з доставкою в номер або у ресторанах і на літніх майданчиках. Там між столиками півтораметрова дистанція.

Тішать туристів і приємні ціни, двомісний номер коштує від 400 грн, це майже вдвічі дешевше, ніж торік. Та якщо готелі уже приймають гостей, то санаторії лише готуються.

Вже 4 липня у санаторії очікують туристів із Польщі. Головна проблема нині – це транспорт. Лише з 3 липня почне курсувати потяг Київ-Трускавець. Поки ж дістатися до курорту можна лише на власному авто, або зі Львова автобусом чи електричкою, однак вона їздить лише раз на день.

Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на шість потягів далекого сполучення, які курсуватимуть до курортних міст України.

Зокрема, з цього тижня вже можна буде поїхати на відпочинок до Херсона, Бердянська та Новоолексіївки.

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