Отдыхали и все было отлично: очевидцы об атаке РФ базы отдыха в Запорожье

Сегодня ранним утром россияне совершили теракт – нанесли массированный авиаудар по базе отдыха на правобережье Запорожья. В тот момент там находилось более двух десятков отдыхающих. В результате атаки РФ погибли два человека, 12 — пострадали. О том, что происходило во время очередной агрессии России, рассказали очевидцы.

РФ атаковала Запорожье 6 августа: что говорят очевидцы

Люди рассказывают о восьми взрывах и предполагают, что это были ФАБы. Половина фугасных бомб – рванула на территории оздоровительного заведения.

У въезда в оздоровительный центр образовалась яма от российской авиабомбы, еще одна – ближе к побережью. Охранник базы Александр был здесь во время налета, мужчина получил контузии.

Он утверждает, что атака началась около шести утра: сначала рванули три бомбы. Когда мужчины побежали смотреть, что с их машинами — полетели следующие.

– Гудит снова. Я кричу – в укрытие давайте. Раз взрыв, снова взрыв. Меня заблокировало, я вылезаю. Только дохожу до угла помещения, слышу снова свистят. Один прилет, другой прилет. Я насчитал семь прилетов. А ребята говорят, что восемь было, – рассказывает охранник базы отдыха Александр.

Двое отдыхающих, которые выбежали на улицу после первого удара, погибли. Тамара, жена Александра, которая приехала его поддержать, говорит – один из них совсем молодой.

– То, что увидели, это, конечно, ужас. Мы здесь отдыхали и все было прекрасно, – говорит женщина.

Она говорит, что самое ужасное, что есть погибшие и среди них молодой парень, которому всего 25 лет. Женщина отмечает, что он только вчера поселился на базе отдыха.

Люди утверждают – это был обычный теракт. Потому что ни одного военного или милитарного объекта вокруг – нет.

Как утверждает Александр, во время атаки РФ на базе вместе с детьми отдыхали 23 человека. 12 человек – получили ранения, 9, среди которых двое детей из одной семьи – были госпитализированы. Один мальчик, немного старше брата, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

– Два мальчика 16 и 17 лет, один из них средней тяжести, направлен в хирургическое отделение, второй был перевезен в операционную. Там было ранение в шею, мы думали, что могут быть задеты магистральные сосуды, поэтому были вызваны сосудистые хирурги и травматологи, которые провели операцию. Сейчас состояние больного относительно стабильное, – рассказывает заведующий реанимацией Запорожской детской больницы Вячеслав.

Взрослые из базы отдыха также получили тяжелые ранения от взрывов, сообщили врачи по телефону. Поступило семь пострадавших. Одному пострадавшему оказана амбулаторная помощь, шестерых в настоящее время оперируют. Есть травмы тяжелой степени, минно-взрывная травма.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.