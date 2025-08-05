Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Пенсии, социальная помощь и ВПЛ: глава Минсоцполитики анонсировал изменения
Не видим прогресса: Рубио об очередных переговорах с окружением Путина по Украине
Всем сделал хорошо: Иво Бобул вспомнил свои четыре брака и самую большую ошибку
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Нуждается в проверке
Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

РФ изучает инициативу Трампа о воздушном перемирии, но без прекращения войны

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российская Федерация рассматривает предложение президента США Дональда Трампа о воздушном перемирии в Украине без прекращения полномасштабной войны.

Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с ситуацией, которые попросили не называть их имен.

РФ обдумывает предложение о воздушном перемирии

Как утверждают собеседники, визит специального представителя США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе дает последнюю возможность для достижения мирного соглашения по Украине с американским президентом Дональдом Трампом, даже если шансы на успех невелики.

Сейчас смотрят

Один из источников заявил, что возможным предложением США может быть приостановка авиаударов с использованием дронов и ракет как жест деэскалации со стороны России, однако при условии, что Украина присоединится к этому решению.

В то же время кремлевский диктатор Владимир Путин не согласится на общее прекращение огня в Украине из-за продвижения оккупантов на поле боя, а военные цели России остаются неизменными, утверждают собеседники.

Президент США Дональд Трамп угрожает ввести высокие пошлины на страны, включая Китай и Индию, которые покупают российскую нефть и другие товары, чтобы усилить давление на Путина для прекращения войны против Украины.

Недавно Трамп усилил критику в адрес Индии, заявив, что в течение следующих 24 часов он существенно повысит пошлины на экспорт в США, чтобы наказать Нью-Дели за покупку российской нефти и поддержку военной машины Путина.

Читайте также
Доходы РФ от нефти в июле снизились на треть из-за падения мировых цен
танкер нафта

Связанные темы:

Война в УкраинеДональд ТрампРосіяУкраїна-Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь