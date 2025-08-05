РФ изучает инициативу Трампа о воздушном перемирии, но без прекращения войны

Российская Федерация рассматривает предложение президента США Дональда Трампа о воздушном перемирии в Украине без прекращения полномасштабной войны.

Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с ситуацией, которые попросили не называть их имен.

РФ обдумывает предложение о воздушном перемирии

Как утверждают собеседники, визит специального представителя США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе дает последнюю возможность для достижения мирного соглашения по Украине с американским президентом Дональдом Трампом, даже если шансы на успех невелики.

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Один из источников заявил, что возможным предложением США может быть приостановка авиаударов с использованием дронов и ракет как жест деэскалации со стороны России, однако при условии, что Украина присоединится к этому решению.

В то же время кремлевский диктатор Владимир Путин не согласится на общее прекращение огня в Украине из-за продвижения оккупантов на поле боя, а военные цели России остаются неизменными, утверждают собеседники.

Президент США Дональд Трамп угрожает ввести высокие пошлины на страны, включая Китай и Индию, которые покупают российскую нефть и другие товары, чтобы усилить давление на Путина для прекращения войны против Украины.

Недавно Трамп усилил критику в адрес Индии, заявив, что в течение следующих 24 часов он существенно повысит пошлины на экспорт в США, чтобы наказать Нью-Дели за покупку российской нефти и поддержку военной машины Путина.

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