Відпочивали і все було прекрасно: очевидці про атаку РФ бази відпочинку у Запоріжжі

Сьогодні рано-вранці росіяни вчинили теракт – завдали масованого авіаудару по базі відпочинку на правобережжі Запоріжжя. У той момент там перебувало більш як два десятки відпочивальників. Внаслідок атаки РФ загинуло двоє людей, 12 осіб постраждали. Про те, що відбувалось під час чергової агресії Росії розповіли очевидці.

РФ атакувала Запоріжжя 6 серпня: що розповідають очевидці

Люди розповідають про вісім вибухів та припускають, що це були ФАБи. Половина фугасних бомб – рвонула на території оздоровчого закладу.

Біля в’їзду до оздоровчого центру утворилась вирва від російської авіабомби, ще одна – ближче до узбережжя. Охоронець бази пан Олександр був тут під час нальоту, чоловік дістав контузії.

Чоловік твердить, що атака почалася близько шостої ранку: спочатку рванули три бомби. Коли чоловіки побігли дивитися, що із їхніми автівками – полетіли наступні.

– Гудить знову. Я кричу – в укриття давайте. Раз вибух, ще раз вибух. Мене заблокувало. Тільки доходжу до угла приміщення, чую знову свистять. Один приліт, другий приліт. Я нарахував сім прильотів. А хлопці кажуть, шо вісім було, – розповідає охоронець бази відпочинку Олександр.

Двоє відпочивальників, які вибігли на вулицю після першого удару, загинули. Пані Тамара, дружина Олександра, що приїхала його підтримати, каже – один із них зовсім молодий.

– Те, що побачили, це, звісно, жах. Ми тут відпочивали і все було прекрасно, – каже жінка.

Вона каже, що найгірше, що є загиблі і серед них – молодий хлопець, якому всього лише 25 років. Жінка зауважує, що лише вчора поселився на базі відпочинку.

Люди твердять – це був звичайний теракт. Бо жодного військовика, чи то мілітарного об’єкту довкола – немає.

Як стверджує пан Олександр під час атаки РФ на базі разом з дітьми відпочивали 23 людини. 12 людей – дістали поранень, 9, серед яких двоє дітей з однієї родини – були ушпиталені. Один хлопчик, трохи старший за брата, доправлений до лікарні у тяжкому стані.

– Два хлопчики 16 і 17 років, один з них середньої важкості, пішов у хірургічне відділення, другий був перевезений до операційної. Там було поранення у шию, ми думали, що можуть бути задіти магістральні судини, тому були викликані судинні хірурги і травматологи, які зробили операцію. Зараз стан хворого відносно стабільний, – розповідає завідувач реанімації запорізької дитячої лікарні В’ячеслав.

Дорослі з бази відпочинку так само дістали тяжких уражень від вибухів, повідомили лікарі телефоном. Надійшло сім постраждалих. Одному постраждалому надано амбудаторна допомога, шістьох на разі оперують. Травми важкого ступеня, мінно-вибухова травма.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що зранку у середу, 6 серпня у Запорізькій області пролунали вибухи.

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