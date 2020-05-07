Отпуск после карантина. В какие страны можно будет улететь летом 2020

На каком побережье реально вскоре загорать украинцам. Точно известно, что летом не откроется для иностранцев Италия. Испания также смирилась с потерей сезона и рассчитывает исключительно на внутреннего туриста. Однако с июля готовится принимать иностранцев Греция, с августа — Турция. Цены пока держат лояльными, потому что экономика этих государств существенно зависит от туризма.

Но привычного отдыха может и не быть, поскольку заполненные пляжи и коллективные ужины в уютном атмосферном, но переполненном ресторане — запрещены. Туристам придется адаптироваться к новым правилам поведения на море. Все ограничения скоро опубликуют официально — они будут касаться дистанции, гигиены и ношение масок. Подробнее в сюжете Натальи Луценко.

Напомним, если так называемые паспорта здоровья будут введены в мире и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, их примеру последует и Украина. Об этом заявила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.