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Відпустка після карантину. В які країни можна буде полетіти влітку 2020

На якому узбережжі реально невдовзі засмагати українцям. Точно відомо, що влітку не відкриється для іноземців Італія. Іспанія також змирилася із втратою сезону і розраховує винятково на внутрішнього туриста. Проте з липня готується приймати іноземців Греція, з серпня – Туреччина. Ціни поки тримають лояльними, бо економіка цих держав суттєво залежить від туризму.

Але звичного відпочинку може і не бути, оскільки заповнені пляжі та колективні вечері у затишному атмосферному, але переповненому ресторані – заборонені. Туристам доведеться адаптуватися до нових правил поведінки на морі. Усі обмеження згодом опублікують офіційно – вони стосуватимуться дистанції, гігієни та носіння масок. Докладніше у сюжеті Наталі Луценко.

Нагадаємо, якщо так звані паспорти здоров’я будуть введені у світі та рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я, так зробить зробить й Україна. Про це заявила глава Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

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