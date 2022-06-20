Возмещение разрушенного жилья: как правильно подать заявку и как долго ждать

Украинцы, начавшие самостоятельно восстанавливать разбитое в результате боевых действий жилье, также получат компенсации, уверяют в правительстве.

Но следует официально зафиксировать разрушение. В правительстве признают, что выплаты возмещений владельцам разрушенных домов, квартир не начнутся быстро, ведь речь идет об огромных суммах, которые в бюджете сейчас нет. В настоящее время через приложение Дія украинцы подали более 206 тысяч заявлений, но государство обязательно обещает возместить расходы в будущем.

Как сделать все правильно, и есть ли у людей средства даже небольшие ремонты?

Как пример, двухэтажная квартира в уютном пригороде Киева Ирпени — мечта Оксаны, которая здесь обставляла каждый уголок, но вражеский снаряд прилетел в крышу, второй этаж квартиры снесло. Чтобы не затекали дожди, сделали временное накрытие. Дыры в потолке во всех квартирах на этаже.

Попало и в два дома поблизости, один выгорел, а в другом снесло крышу. От квартир наверху остались стены. Все три дома – это одно ОСМД.

Жители уже понимают, компенсации быстро не получат. Уже начали самостоятельно менять окна. В здании Оксаны владельцы готовы сложиться деньгами на восстановление крыши. Но до конца не понимают, как все сделать, чтобы потом получить возмещение.

Люди, которые готовы своими силами начать восстанавливать, вынуждены ждать, говорит житель поврежденного дома Евгений Мороз.

– Им откровенно говорят, если сейчас вы начнете разбирать завалы и строить, вы потом не сможете доказать степень повреждений и могут быть проблемы с компенсацией. Если бы сразу сказали, делайте за свои деньги, а потом этот вопрос будет решен, то уже бы значительная часть домов была отремонтирована, — объясняет он.

В настоящее время разрушенный жилищный фонд во всех областях обследуют спецкомиссии, местным властям предоставляют выводы — можно ли здание отстроить и как, или нужно сносить. Это делают лицензированные частные и государственные компании.

Но многие здания пострадали меньше – их действительно нужно ремонтировать как можно скорее.

Пока законопроект о компенсациях за разрушенное жилье не принят, ждет второго чтения. Но теперь у владельцев, зафиксировавших разрушение в приложении Действие, будет цифровой документ, подтверждающий ущерб.

Правительство уже утвердило механизм обследования домов, а в Минрегионе объясняют, если люди готовы собственными силами отремонтировать жилье, то должны обратиться к местным властям, которые сформируют специальную комиссию, которая подробно зафиксирует повреждения. Владельцу обязаны предоставить копию документа.

— Этого акта будет достаточно для начала работ в своем доме и мы очень рады, что граждане сознательно ставят к большому количеству разрушений, заявляют самостоятельно выполнять эти работы, законопроект предусматривает компенсацию всем жилым объектам, — говорит заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталия Козловская.

Минрегион думает, как в деньгах оценивать убытки: очевидно будут выплачивать среднюю стоимость окон, дверей или других стройматериалов. Подробный механизм будет при принятии закона. Людям советуют хранить все чеки. Деоккупированные области – Киевщина, Сумщина, Черниговщина накануне получили по 400 миллионов гривен. Но этих денег хватит разве что на мелкие ремонты.

Между тем, в правительстве честно говорят, полноценно процесс выплаты компенсаций начнется только после того, как Украина получит замороженные на западе российские активы.

Фото: Донецкая областная прокуратура

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