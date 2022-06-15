Шмыгаль объяснил, когда украинцы смогут получить компенсации за разрушенное жилье
Правительство 14 июня утвердило единую унифицированную форму для фиксации ущерба, нанесенного жилью украинцев российскими войсками, однако получить его они смогут лишь после того, как конфискованные на Западе средства РФ поступят в Украину, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
– Десятки тысяч уничтоженных домов и квартир – это миллиарды. Минимальная оценка сейчас – более $40 млрд. В бюджете нет такой суммы, ведь все средства мы приоритетно направляем на оборону и защиту нашей страны, а также на социальные выплаты. Поэтому правительство честно говорит, что полноценный процесс возмещения начнется сразу после того, как конфискованные российские средства на Западе поступят в Украину, – подчеркнул глава правительства.
По его словам, идет работа с правительствами Канады, США, Великобритании и стран ЕС относительно возможности конфискации замороженных российских активов и их передачи Украине.
Шмыгаль также объяснил порядок фиксации разрушений и повреждений в результате боевых действий для дальнейшей выплаты компенсаций.
– Во-первых, правительство сейчас утверждает форму акта обследования объекта и механизм его составления. Будут созданы региональные комиссии на уровне общин, каждая комиссия будет состоять из трех человек, заполняющих акт с информацией о типе повреждения. Поврежден ли фундамент, фасад, стены, окна, пол, двери и другие конструкции. Все это фиксируется и подтверждается цифровыми подписями членов комиссии. Все новые акты будут составлены в цифровой форме через систему Дія. Все предварительные акты будут оцифрованы и внесены в соответствующую базу, – уточнил премьер.
Он сообщил, что через Дію подано уже более 206 тыс. заявлений о поврежденном и разрушенном жилье, далее с ними будут работать власти на местах. Разрушения верифицирует комиссия, далее в Дії появляется документ, подтверждающий ущерб.
– Второй этап этого обширного процесса – это разработка унифицированной расчетной оценки стоимости убытков. Над ней сейчас работает Министерство развития общин и территорий. О чем идет речь? Например, если в одном доме стояли окна разной категории и стоимости, то возмещаться стоимость имущества будет по унифицированному стандарту. Будет считаться средняя стоимость обычных окон, а не стоимость, по которой каждое конкретное окно покупалось ранее. После того, как будет сделана соответствующая оценка, можно будет увидеть общую сумму ущерба по каждому объекту, – пояснил Шмыгаль.
Премьер сказал, что процесс компенсаций и выплат будет ясен после принятия Верховной Радой законопроекта О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации.
– Собственно, это позволит запустить третий этап. После фиксации и оценки ущерба люди смогут получить средства за разрушенное имущество. По нашему мнению, это также должно происходить через Дію, чтобы весь процесс был максимально прозрачным, открытым, простым и справедливым, – подытожил глава Кабмина, добавив, что фиксация и оценка ущерба пока возможны только на полностью деоккупированных территориях.