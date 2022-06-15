Шмыгаль объяснил, когда украинцы смогут получить компенсации за разрушенное жилье

Июнь, 14 в 21:25

Правительство 14 июня утвердило единую унифицированную форму для фиксации ущерба, нанесенного жилью украинцев российскими войсками, однако получить его они смогут лишь после того, как конфискованные на Западе средства РФ поступят в Украину, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Десятки тысяч уничтоженных домов и квартир – это миллиарды. Минимальная оценка сейчас – более $40 млрд. В бюджете нет такой суммы, ведь все средства мы приоритетно направляем на оборону и защиту нашей страны, а также на социальные выплаты. Поэтому правительство честно говорит, что полноценный процесс возмещения начнется сразу после того, как конфискованные российские средства на Западе поступят в Украину, – подчеркнул глава правительства.

По его словам, идет работа с правительствами Канады, США, Великобритании и стран ЕС относительно возможности конфискации замороженных российских активов и их передачи Украине.

Шмыгаль также объяснил порядок фиксации разрушений и повреждений в результате боевых действий для дальнейшей выплаты компенсаций.

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– Во-первых, правительство сейчас утверждает форму акта обследования объекта и механизм его составления. Будут созданы региональные комиссии на уровне общин, каждая комиссия будет состоять из трех человек, заполняющих акт с информацией о типе повреждения. Поврежден ли фундамент, фасад, стены, окна, пол, двери и другие конструкции. Все это фиксируется и подтверждается цифровыми подписями членов комиссии. Все новые акты будут составлены в цифровой форме через систему Дія. Все предварительные акты будут оцифрованы и внесены в соответствующую базу, – уточнил премьер.

Он сообщил, что через Дію подано уже более 206 тыс. заявлений о поврежденном и разрушенном жилье, далее с ними будут работать власти на местах. Разрушения верифицирует комиссия, далее в Дії появляется документ, подтверждающий ущерб.

– Второй этап этого обширного процесса – это разработка унифицированной расчетной оценки стоимости убытков. Над ней сейчас работает Министерство развития общин и территорий. О чем идет речь? Например, если в одном доме стояли окна разной категории и стоимости, то возмещаться стоимость имущества будет по унифицированному стандарту. Будет считаться средняя стоимость обычных окон, а не стоимость, по которой каждое конкретное окно покупалось ранее. После того, как будет сделана соответствующая оценка, можно будет увидеть общую сумму ущерба по каждому объекту, – пояснил Шмыгаль.

Премьер сказал, что процесс компенсаций и выплат будет ясен после принятия Верховной Радой законопроекта О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации.

– Собственно, это позволит запустить третий этап. После фиксации и оценки ущерба люди смогут получить средства за разрушенное имущество. По нашему мнению, это также должно происходить через Дію, чтобы весь процесс был максимально прозрачным, открытым, простым и справедливым, – подытожил глава Кабмина, добавив, что фиксация и оценка ущерба пока возможны только на полностью деоккупированных территориях.