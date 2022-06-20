Відшкодування зруйнованого житла: як правильно подати заявку та як довго чекати

Українці, які почали самотужки відновлювати потрощене унаслідок бойових дій житло, також отримають компенсації, запевняють в уряді.

Але слід офіційно зафіксувати руйнування. В уряді визнають, виплати відшкодувань власникам зруйнованих будинків, квартир не почнуться швидко, адже йдеться про величезні суми, який у бюджеті зараз немає. Нині через додаток Дія українці подали більш як 206 тисяч заяв, але держава обов’язково обіцяє відшкодувати витрати згодом.

Як все зробити правильно, і чи є в людей кошти навіть невеликі ремонти?

Як приклад, двоповерхова квартира у затишному передмісті Києва Ірпені – мрія пані Оксани, яка тут обставляла кожен куточок., але ворожий снаряд прилетів у дах, другий поверх квартири знесло. Щоб не затікали дощі зробили тимчасове накриття. Дірки в стелі в усіх квартирах на поверсі.

Влучило й у два будинки поблизу, один вигорів, а в іншому знесло дах. Від квартир нагорі залишилися стіни. Усі три будинки – це одне ОСББ.

Мешканці вже розуміють, компенсацій швидко не отримають. Вже почали самотужки міняти вікна. У будинку Оксани власники готові скластися грішми на відбудову даху. Але до кінця не розуміють як все зробити, аби потім отримати відшкодування.

Люди, які готові своїми силами почати відбудовувати вони вимушені чекати, каже мешканець пошкодженого будинку Євген Мороз.

– Їм відверто кажуть, якщо зараз ви почнете розбирати завали і будувати, ви потім не зможете довести ступінь пошкоджень і можуть бути проблеми з компенсацією. Якби відразу сказали робіть за свої гроші, а потім це питання буде вирішене, то вже б значна частина будинків була відремонтована, – пояснює він.

Нині зруйнований житловий фонд у всіх областях обстежують спецкомісії, місцевій владі надають висновки – чи можна будинок відбудувати і як, чи потрібно зносити. Це роблять ліцензовані приватні компанії і державні.

Але багато будівель постраждали менше – їх справді треба ремонтувати чимскоріш.

Поки законопроєкт щодо компенсацій за зруйноване житло не ухвалений, чекає другого читання. Але тепер у власників, які зафіксували руйнування у додатку Дія, буде цифровий документ, який підтверджує збитки.

Уряд вже затвердив механізм обстеження будинків, а у Мінрегіоні пояснюють, якщо люди готові власними силами відремонтувати житло, то мають звернутись до місцевої влади, яка сформує спеціальну комісію, що детально зафіксує пошкодження. Власнику зобов’язані надати копію документа.

– Цього акту буде достатньо для початку робіт у своєму помешканні і ми дуже раді, що громадяни свідомо ставлять до великої кількості руйнацій, зголошуються самостійно виконувати ці роботи, законопроєкт передбачає компенсацію всім житловим об’єктам, – каже заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

Наразі Мінрегіон думає, як у грошах оцінювати збитки: очевидно виплачуватимуть середню вартість вікон, дверей чи інших будматеріалів. Детальний механізм буде після ухвалення закону. Людям радять зберігати всі чеки. Деокуповані області — Київщина, Сумщина, Чернігівщина напередодні отримали по 400 мільйонів гривень. Але цих грошей вистачить хіба на дрібні ремонти.

Тим часом в уряді чесно кажуть, повноцінно процес виплати компенсацій розпочнеться тільки після того, як Україна отримає заморожені на заході російські активи.

Фото: Донецька обласна прокуратура

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