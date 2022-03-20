Война РФ в Украине грозит глобальным продовольственным кризисом и голодом

Из-за войны России в Украине страны, которые зависели от поставок зерна, могут оказаться на грани голода. Поэтому, чем быстрее мир поймет, что надо всеми возможными способами остановить Путина, тем больше шансов на выживание у детей Африки или Ближнего Востока.

На сегодняшний день на планете голодают более 800 млн человек, а из-за российской агрессии их будет значительно больше.

Украина и Россия – в пятерке крупнейших экспортеров зерна в мире, но сейчас наша страна в огне, а РФ – под санкциями.

– Украина и Россия – одни из основных производителей зерна в мире. Война действительно повлияет не только на доступность пищи, но и на цену продуктов. Поэтому стоит задуматься, поскольку влияние будет глобальным, – предупреждает Габриэль Ферреро де Лома-Осорио, глава Комитета по мировой продовольственной безопасности.

Генсек ООН Антонио Гуттереш заявил, что пока идет война в Украине, над мировой экономикой висит “дамоклов меч”:

– Хлебную житницу Европы бомбят. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и практически уничтожение глобальной продовольственной системы.

Продовольственный кризис уже ощущается в Египте, Турции, Бангладеш и Иране, покупающих более 60% своей пшеницы у Украины и России. Все эти страны имеют непогашенный импорт продовольствия. Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан также зависят от поставок пшеницы.

– Повышение цен, которое наблюдается на сегодняшний, уже столь же сильно, как и повышение в 2010 году. Наш анализ показывает, что по крайней мере 40 млн человек окажутся в условиях крайней бедности из-за скачка цен в 2022 году, – прогнозируют в американской некоммерческой организации Центр глобального развития.

Украина обеспечивает продовольствием более 400 млн человек в мире, а к 2030 году планировалось обеспечивать целый миллиард. Однако сегодня, когда Россия заблокировала все порты и логистические пути, когда бомбит украинские поля, кризис неизбежен, признают и в Минагрополитики.

В то же время, уверяют, что для внутреннего потребления и пшеницы, и подсолнечного масла, и сахара нам точно хватит, а с нового урожая будет запас на несколько лет.

– Мы понимаем, что мы в экономическом плане выживем, но если мир не остановит эту войну, если он будет оставаться в стороне, то продовольственный кризис в мире приведет к экономическому кризису, плюс логистические цепочки приведут и к изменению режимов, голоду, войнам, где есть проблема хлеба, –отметил министр аграрной политики Роман Лещенко.

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