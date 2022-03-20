Війна РФ в Україні загрожує глобальною продовольчою кризою та голодом

Через війну Росії в Україні країни, які залежали від поставок зерна, можуть опинитися на межі голоду. Тому, чим швидше світ зрозуміє, що треба всіма можливими способами зупинити Путіна, тим більше шансів на виживання у дітей Африки чи Близького Сходу.

На сьогодні на планеті голодують понад 800 млн людей, а через російську агресію їх буде значно більше.

Україна та Росія – у пятірці найбільших експортерів зерна у світі, проте зараз наша країна у вогні, а РФ – під санкціями.

– Україна та Росія – одні з основних виробників зерна у світі. Тож війна справді вплине не лише на доступність їжі, а й на ціну продуктів. Тому варто задуматися, адже вплив буде глобальним, – попереджає Габріель Ферреро де Лома-Осоріо, голова Комітету з питань світової продовольчої безпеки.

Генсек ООН Антоніо Гуттереш заявив, що поки триває війна в Україні, над світовою економікою висить “дамоклів меч”:

– Хлібну житницю Європи бомбардують. Ми мусимо зробити усе можливе, щоб запобігти урагану голоду і практично знищенню глобальної продовольчої системи.

Продовольча криза уже відчувається в Єгипті, Туреччині, Бангладеш та Ірані, які купують понад 60% своєї пшениці в України та Росії. Усі ці країни мають непогашений імпорт продовольства. Ліван, Туніс, Ємен, Лівія та Пакистан також залежні від постачання пшениці.

– Підвищення цін, яке спостерігається на сьогодні, вже є настільки ж сильним, як і підвищення у 2010 році. Наш аналіз показує, що принаймні 40 млн людей опиняться в умовах крайньої бідності через стрибок цін у 2022 році, – прогнозують в американській некомерційній організації Центр глобального розвитку.

Україна забезпечує продовольством понад 400 млн людей у світі, а до 2030 року планували забезпечувати цілий мільярд. Проте сьогодні, коли Росія заблокувала всі порти та логістичні шляхи, коли бомбить українські поля, криза неминуча, визнають і в Мінагрополітики.

Водночас запевняють, що для внутрішнього споживання і пшениці, і олії, і цукру нам точно вистачить, а з нового врожаю буде запас на кілька років.

– Ми розуміємо, що ми в економічному плані виживемо, але якщо світ не зупинить цю війну, якщо він залишатиметься осторонь, то продовольча криза світу призведе до економічної кризи, плюс ланцюги логістичні призведуть і до зміни режимів, голоду, війн, де є проблема хліба, – наголосив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

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