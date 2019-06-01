Война за землю: в Черкасской области люди требуют справедливого распределения паев

Аграрии трех сел Черкасской области перекрыли дорогу международного значения Киев-Одесса. Они требуют приватизации бывшей колхозной земли и обвиняют руководительницу областного Держгеокадастра в умышленном затягивании и неисполнении решения суда.

Бюджетников и атошников в селе Ягубец – 305 дольщиков. Хотят, чтобы справедливо разделили 1800 гектаров земли. Но уже пять лет из-за проволочек в областном Держгеокадастре не могут ее приватизировать. Такая же проблема еще у жителей из двух сел Черкасской области – Родниковка и Зоряне.

Люди подсчитали: ежегодно теряют в среднем по 20 тыс. грн на шести гектарах за того, что земля незаконная, потому что не приватизирована. В то же время, если местным людям землю не отдают – то областной Держгеокадастр решил землю таки отдать, однако вообще жителям других областей.

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Руководительница Держгеокадастра говорит, что люди имеют право на землю, однако в рамках закона. А как раз с этим проблемы, хотя почему не местным землю раздают – не объясняет.

В Черкасском областном совете говорят – проблемы с выделением земли есть во многих районах области. Просят вмешаться президента и премьера, а правоохранительные органы – проверить деятельность управления Держгеокадастра и уволить руководителя.

После перекрытия трассы облсовет сделал первый шаг к решению вопроса – руководительницу Держгеокадастра Черкасской области уволили. Однако, сдвинется проблема с места – неизвестно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Запорожской области бастовали аграрии.

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