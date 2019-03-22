Три месяца без зарплат и посевная под угрозой: в Запорожской области бастуют аграрии

В Запорожской области бастуют аграрии. У кого-то на носу посевная, а кто-то уже третий месяц без зарплаты.

Исследовательское хозяйство Возрождение, которое занимается растениеводством и животноводством, из недавно лучшего в районе превратилось фактически в долговую яму в полтора миллиона гривен. Полгода назад, с приходом нового директора, все работы остановили. Трудовой коллектив несколько раз обращался в соответствующие инстанции, но все без ответа. Поэтому, люди прибегли к радикальным действиям.

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По словам работников проблемы начались в декабре прошлого года. Национальная академия аграрных наук, к которой относится это государственное предприятие, назначило нового руководителя. Люди уверены, такая ситуация создается искусственно. Задача: довести предприятие до банкротства и продать. Ведь при предыдущем руководителя предприятие процветало и таких ситуаций не было.

Нового директора за три месяца на предприятии видели не более десятка раз. Работники предприятия тем временем поехали пикетировать Академию аграрных наук. Мы тоже написали запрос в академию и только через 5 дней нам ответили, что предприятие согласно уставу самостоятельно решает вопросы своей хозяйственной деятельности. А еще, что сейчас академия подготовила решение об освобождении от занимаемой должности руководителя. Правда, уменьшатся ли от этого решения долги работников в сельских магазинах и успеет ли предприятие подготовиться к посевной – пока сказать трудно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что промышленники и аграрии просят Гройсмана остановить повышение тарифов на грузоперевозки.

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